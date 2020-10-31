نائب تونسي: لابد أن يخرج الملتقى السياسي الليبي بإجراءات عملية تنهي الاقتتال بالذهاب للانتخابات

تونس 31 أكتوبر 2020 (وال) – أكد النائب عن حركة الشعب التونسية، خالد الكريشي، على ضرورة الخروج بإجراءات عملية من الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه بلاده يوم 9 نوفمبر المقبل؛ بحيث تمكّن الشعب الليبي من إنهاء الاقتتال، ووضع حد للحلول العسكرية والذهاب لانتخابات تشريعية”، حسب قوله.

الكريشي، وفي تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، وصف الدور التونسي بالمهم في تقريب الفرقاء، لكن من دون التدخل في الشأن الليبي أو الانحياز لطرف ضدّ آخر”، قائلا: “من المنتظر أن تساهم تونس بواسطة علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف الليبية، في تقريب وجهات النظر، من أجل أن يكون اللقاء إيجابيًا”، حسب قوله.

واعتبر أنّ الأهم في الحوار الليبي تقريبًا تم إنجازه، إذ تمّ تذليل العديد من الصعوبات، ولا سيما بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، واختيار الشخصيات الممثلة للأطراف في الحوار، وبالتالي سيتم المرور عبر اجتماعات تونس نحو تنفيذ الاتفاقات المختلفة على أرض الواقع، على أمل أن تكون هذه الاجتماعات هي الأخيرة. (وال – تونس) س س

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