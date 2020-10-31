صحيفة إيطالية: أردوغان يستخدم الدواعش لخدمة أهدافه التوسعية

روما 31 أكتوبر 2020 (وال) – تناولت صحيفة “ilsussidiario” الإيطالية حادثة قتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، الخميس الماضي في هجوم بسكين شهدته مدينة نيس الفرنسية، على يد شاب تونسي، مُحذرة من مخاطر انتقال الإرهاب إلى أوروبا عموما من البلدان الإفريقية مثل ليبيا وتونس.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن تونس تعد واحدة من أكبر الدول التي تحوي الجماعات صاحبة الفكر المتشدد مثل داعش، مُضيفة أن كثيرًا ممن قاتلوا في صفوف التنظيم الإرهابي جاءوا منها، كما توقعت وجود أكثر من متطرف بين آلاف التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام.

وذكرت أنه بالإضافة إلى تونس، هناك أيضًا تهريب للبشر من ليبيا يستخدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متى شاء، مؤكدة أن الأخير يُمثل خطر جسيم لأنه “انتزع ليبيا” من إيطاليا، وسيطر على البحر المتوسط، وحوّل مقاتلي داعش السابقين إلى مرتزقة وأرسلهم إلى ليبيا وسوريا وأذربيجان للقتال هناك وفقًا لسياسة بلاده التوسعية. (وال – روما) س س

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