بدأ بروفات مسرحية “الكسيح” للمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية

بنغازي 31 أكتوبر 2020 (وال) – بدأ فريق عمل مسرحية “الكسيح”، البروفات التحضيرية الخاصة بالعرض المسرحي الجديد للمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية .

ومسرحية الكسيح هي عمل “ديودراما” تحاكي قضية التهافت على السلطة، وهي مسرحية تجريبية التكوين تعتمد على اللغة العربية الفصحة .

ويتضح من خلال العمل المسرحي ميزانسية الكتلة والفراغ واستهلالية لغوية بسجع أدبي، يحمل رؤية إخراجية تنبثق من خلالها مراحل المسرحية وهي محدودة الأثاث المسرحي.

المسرحية من تأليف وإخراج الكاتب الشاب “توفيق قادربوه”، وتشخيص الفنان توفيق الفيتوري، والفنان عوض الفيتوري، ويشارك في التمثيل محمد ناجي، ومحمد طارق، ومعتصم بالله الفرجاني ، وسينوغرافيا لـ “عادل حيدر”، والموسيقى للمهندس “أنس العريبي” . (وال – بنغازي) ع ع

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