القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعى آمر القوات الخاصة ويُعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام

القبة 1 نوفمبر 2020 (وال) – نعى القائد الأعلى للقوات المسلحة – فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، آمر القوات الخاصة الصاعقة اللــواء ونيــس عبدالكريم بوخمـــادة.

فخامته، وفي بيان له، قال: “بمــزيد من الآســى والحُزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعــى آمر القوات الخاصة الصاعقة اللــواء ونيــس عبدالكريم بوخمـــادة أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للإرهاب والتطرف وخاضوا معارك العزة والشرف في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أهله وترابه ، ونعلن الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام”.

وتابع فخامته، “ونتقدم بخالــص تعازينا وصــادق مواساتنا القلبية إلى أبناء الشعــب الليبــي وكافة منتسبي القوات الخاصة الصاعقة وأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل ان يتقبله بواسع رحمته في جنات الخُلد والنعيم مع الأنبياء والصديقين والشُهداء ، وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان”. (وال – القبة) س س

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