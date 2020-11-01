معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ينعى آمر القوات الخاصة

القبة 1 نوفمبر 2020 (وال) – نعى معالي النائب الثاني لرئيـس مجلس النـواب الدكتور أحميد حومه، اليوم الأحد، آمر القوات الخاصة الصاعقة اللــواء ونيــس عبدالكريم بوخمـــادة.

معاليه، وفي بيان له ، قال: “بمــزيد من الآســى والحُزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعــى آمر القوات الخاصة الصاعقة اللــواء ونيــس عبدالكريم بوخمـــادة الذي انتقل إلى جوار المولى عز وجل صباح اليوم الأحد إثر وعكة صحية المت به ، وإننا إذ ننعى الراحل ننعى فيه الشهامة والشجاعة والبطولة ، فقد كان الراحل من أوائل من تصدوا للإرهابيين والمتطرفين وسخر حياته في التصدي للفكر المتطرف والظلاميين ، وخاض مع رفاقه معارك الشرف والعزة في بنغازي ومختلف أرجاء الوطن لينعم الشعب الليبي بالحرية والكرامة”.

واختتم معاليه: “ونتقدم بخالــص تعازينا وصــادق مواساتنا القلبية إلى كافة أبناء الشعــب الليبــي ورفاقه منتسبي القوات الخاصة الصاعقة وأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل ان يتقبله بواسع رحمته في جنات الخُلد والنعيم مع الأنبياء والصديقين والشُهداء ، وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان”. (وال – القبة) س س

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