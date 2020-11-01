معالي وزير الصحة: الوزارة تدعم المراكز الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى

المرج 1 نوفمبر 2020 (وال) – افتتح معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، صباح اليوم الأحد، رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب، ومسؤولي الصحة بالبلدية، مصرف الدم المركزي المرج.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، على فيسبوك، أن معالي الوزير أجرى عقب الافتتاح، جولة داخل أقسام مصرف الدم رفقة مدير عام مصرف الدم المركزي ومدير الشؤون الادارية والخدمات بالوزارة عبدالوهاب بوشوق ومدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة حسين العوامي، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني، حيث اطلع على الإمكانيات والتجهيزات .

وأكد معاليه أنه سيتم تقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لمصرف الدم المركزي، ولكل المراكز الطبية بالبلاد بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. (وال – المرج) س س

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