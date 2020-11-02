ويليامز: خلال 3 أيام سيتم الاتفاق على آليات وقف إطلاق النار في ليبيا

غدامس 02 نوفمبر 2020 (وال) – نشرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، صوراً لاستقبال الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم عقب وصولوها مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 المخطط انعقادها في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري.

وقالت البعثة، في بيان، على حسابها بفيسبوك، اليوم الإثنين: “ستناقش اللجنة على مدى الثلاثة أيام القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”، على حد قولها. (وال – غدامس) س س

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