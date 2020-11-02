رئيس البرلمان العربي: لا أستبعد تدخل إيران في ليبيا ولولا مصر لما تحطمت أطماع تركيا في البلاد

القاهرة 02 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عرقل التقدم والتوغل التركي تجاه الحدود المصرية، حينما أعلن عن خطوط حمراء حيال الأزمة الليبية.

العسومي وفي حوار له، مع بوابة “أخبار اليوم” المصرية، قال: “أنه يجب التحرك دوليًا لوقف تلك التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وكشف السلوك العدواني لتركيا وإيران في المنطقة العربية، مبيناً أن تركيا تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على الدول العربية لتقتسم ثرواتها مع إيران.

وتابع: “لا استبعد وجود إيران في ليبيا، فتركيا وإيران يتبادلان الأدوار وتقاسم الأطماع هنا وهناك، ويتوسعان ويستغلان التشتت العربي في تحقيق أهدافها المسمومة، ولولا أن مصر أظهرت لتركيا العين الحمراء لكان هناك كلام آخر في هذا الشأن ولما تحطمت الأطماع التركية في ليبيا”. (وال – القاهرة) س س

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