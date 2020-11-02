متدخلاً في الشأن الليبي .. وزير الدفاع التركي: سنقاوم الاضطهاد في ليبيا

أنقرة 02 نوفمبر 2020 (وال) – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده تسعى لتأكيد وقف إطلاق النار من أجل ليبيا مستقلة وذات سيادة تحفظ سلامة أراضيها.

أكار، وفي كلمته خلال حفل افتتاح جامعة الدفاع التركية، قال: إن “حكومة الصخيرات التي وصفها بـ”الشرعية” لن تستسلم للانقلاب في ليبيا، وستقاوم الاضطهاد، مضيفاً أن تركيا وليبيا يجمعهما تاريخ يبلغ 500 عام، مُتابعًا أن بلاده تتعامل مع الحكومة التي أسماها “المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق يتفاوضون ويعقدون الاتفاقيات معها”، حسب زعمه.

وأشار إلى مخاطبة المدعو فائز السراج عدة دول مثل أمريكا وإنجلترا وإيطاليا والجزائر وتركيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”؛ للمساعدة في مواجهة من وصفهم بـ”الانقلابيين”، إلا أن بلاده فقط هي التي استجابت”، حسب زعمه. (وال – أنقرة) س س

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