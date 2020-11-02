تجنبا للقرارات الصعبة.. تحذير مصري بشأن كورونا

حذر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، من إمكانية العودة لتطبيق القرارات الصعبة السابقة، في حال عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة كورونا، أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على انتشالها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

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