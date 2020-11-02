إيطاليا تسجل 208 وفيات و30 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم عن تسجيل 208 وفيات، و29 ألفا و907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عن وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بلغ 709 آلاف و335 إصابة، والوفيات 38 ألفا و826 حالة.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا في تصريح صحفي إن الوضع في إيطاليا ما زال صعبا للغاية، إذ يبقى المنحنى الوبائي بالغ الارتفاع.

وأضاف أن البيانات الجديدة تظهر منحنى “مرعبا” وأن الحكومة لديها 48 ساعة لتشديد القيود ومحاولة عكس منحنى العدوى بالفيروس.

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