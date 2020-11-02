روسيا والولايات المتحدة تؤكدان ضرورة التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار والتسوية السياسية

موسكو 02 نوفمبر 2020 (وال) – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسوية الأزمة الليبية، بحضور السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن بوغدانوف ونورلاند، ناقشا في محادثات مفصلة تطورات الوضع في ليبيا وحولها، مع التركيز على حاجة الأطراف الليبية للوفاء باتفاق وقف الأعمال العدائية ومهام التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2510. (وال – موسكو) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال