استطلاع: ترامب متفوق على بايدن في ولاية أيوا بـ7 نقاط

أظهر استطلاع جديد للرأي تقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ7 نقاط أمام خصمه جو بايدن في ولاية أيوا، التي تعد إحدى أشهر الولايات المتأرجحة والتي من الصعب التنبؤ بميولها الانتخابية.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي في استطلاعات الرأي الوطنية، لكن الأرقام في ولاية أيوا قريبة جدا من تلك التي شوهدت عام 2016 عندما تغلب ترمب على هيلاري كلينتون في الولاية بما يزيد قليلا على 9 نقاط.

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