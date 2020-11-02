رئيس الوزراء يطلع على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى إلى مالطا

بنغازي 02 نوفمبر 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى التي أجراها خلال الأيام الماضية إلى جمهورية مالطا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وترأس الوفد الليبي فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وضم معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، إضافة إلى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتقى خلالها بكبرى الشخصيات المالطية بينهم رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية المالطية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مالطا، وذلك لبحث مستجدات الوضع الليبي.



وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية للسيد الرئيس إن اللقاءات شملت غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب المالطية، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا، مشيراً إلى أن أهم نتائج الاجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة المالطية فاليتا، قرار السلطات المالطية إعادة افتتاح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا.



ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة، مؤكداً أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.



وثمن السيد الرئيس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، دور الجمهورية المالطية الشجاع في التعاون مع ليبيا ومحاولتها توحيد الصف الليبي. (وال – بنغازي)

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