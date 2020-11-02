رئيس الوزراء يطلع على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى إلى مالطا

بنغازي 02 نوفمبر 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على نتائج زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى التي أجراها خلال الأيام الماضية إلى جمهورية مالطا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.
وترأس الوفد الليبي فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وضم معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، إضافة إلى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتقى خلالها بكبرى الشخصيات المالطية بينهم رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية المالطية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مالطا، وذلك لبحث مستجدات الوضع الليبي.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية للسيد الرئيس إن اللقاءات شملت غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب المالطية، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا، مشيراً إلى أن أهم نتائج الاجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة المالطية فاليتا، قرار السلطات المالطية إعادة افتتاح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة، مؤكداً أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.
وثمن السيد الرئيس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، دور الجمهورية المالطية الشجاع في التعاون مع ليبيا ومحاولتها توحيد الصف الليبي. (وال – بنغازي)
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