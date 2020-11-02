السيسي لميركل: يجب إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات غير المشروعة

القاهرة 02 نوفمبر 2020 (وال) – بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف البيان أن الاتصال شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للسيسي في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام. (وال – القاهرة) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال