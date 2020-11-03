العثور على حجر محفور عليه صورة للإله اليوناني أبولو في القدس

القدس 3 نوفمبر 2020 (وال) اكتشف حجر مصنوع من جوهرة صغير يبلغ عمره 2000 عام، عليه صورة الإله اليوناني “أبولو”

وبحسب الإغريق هو إله الشمس، إله الموسيقى، إله الرماية (وليس إله الحرب)، إله الشعر، إله الرسم، إله النبوءة، إله الوباء والشفاء، إله العناية بالحيوان، إله التألق، إله الحراثة، يملك جمال ورجولة خالدة، في الحائط الغربي بالقدس.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية يبلغ طول القطعة البيضاوية 13 مم وعرضها 11 مم فقط ، وقد تم استخدامها كختم للتوقيعات الشخصية على العقود والخطابات والسلع الأخرى – لكن الخبراء يعتقدون أنها كانت تُلبس كمجوهرات.

وعلى الرغم من أن هذه الأختام كانت شائعة جدًا، إلا أنها فريدة من نوعها؛ لأنها مصنوعة من حجر كريم في العصور القديمة، وتحمل نقشًا لإله ليس من العقيدة اليهودية.

ويُظهر النقش صورة جانبية للوجه ، حيث يتدفق الشعر الطويل إلى أسفل عنق أبولو ، وأنف كبير وشفتين كثيفتين ، إلى جانب ذقن بارز.

يقول عالم آثار إنه من النادر أن نجد في صورة إله آخر في القدس ويقترح أن مالكه كان “يستفيد من التأثير الذي يمثله شكل أبولو: الضوء والنقاء والصحة والنجاح”.( وال ـ القدس ) ح م

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