6 عناوين جديدة من «كلمات» في «الشارقة للكتاب 39

الشارقة 3 نوفمبر 2020 (وال) تقدّم دار «كلمات» المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، 6 إصدارات جديدة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ39، من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 حتى 14 نوفمبر المقبل تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»

وتتضمن إصدارات الدار الجديدة كتباً موجهة للأطفال وأخرى لليافعين، حيث تقدم للأطفال «حارة الطيب» للكاتبة اللبنانية “سحر نجا محفوظ ” ورسوم “أليخاندرو هيريرياس” سيلفيا، و«دوار الشمس» للكاتبة اللبنانية “أمل ناصر” ورسوم “فادي فاضل”، بالإضافة إلى أول ترجمة عربية لكتاب «قلم ملالا العجيب» (Malala’s Magic Pencil) للمؤلفة “ملالا يوسفزاي” الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ورسوم “كيراسكوت”، وترجمة “سمر محفوظ براج”، والترجمة العربية الأولى لكتاب «الحياة على ضفاف النهر» (Waterlife) بقلم ورسوم الكاتب والفنان “رامباروس جها” وترجمة سمر محفوظ براج، الذي تم إنتاجه باستخدام الطباعة اليدوية بتقنية الشاشة الحريرة على ورق مصنوع باليد.

فيما تشمل قائمة الإصدارات الموجهة لليافعين، كتابين مترجمين إلى العربية للمرة الأولى من ترجمة شادية شيخاني، الأول رواية الخيال التاريخي «الفتى 87» (Boy للكاتبة “إللي فاونتين”، والثاني «المجد» (Glory) للكاتبة لورين سانت جون التي اشتهرت بسلسلة الروايات الأكثر مبيعاً «الحصان أبو الدولار»

وستكون الإصدارات الجديدة متاحة للشراء في جناح مجموعة كلمات في المعرض، إلى جانب 80 ألف عنوان بعدة لغات، يعرضها 1,024 ناشراً من 73 دولة على أرض ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، كما يمكن للقراء شراء الكتب عبر الموقع الإلكتروني للدار.(وال ـ الشارقة) ح م

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