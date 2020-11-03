المصباحي: خطوات ستيفاني في المسار العسكري تستحق التحية والتقدير

طبرق 03 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السيد محمد المصباحي، مطالبتهم أكثر من مرة بضرورة خروج المستعمر والمرتزقة وتجميع السلاح وحصره في القوات المسلحة والشرطة، وذلك لضمان تحقيق استقرار حقيقي في ليبيا”.

المصباحي وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف: أن “هذا ما حدث الآن في الخطوات الرائعة التي نراها الآن في لجنة (5+5) التي تعقد الآن اجتماعها الخامس على أرض ليبية”، لافتًا إلى أن ذلك الأمر أكد لنا “أن البعثة الأممية هي فعلا بعثة للدعم والمساندة”.

واعتبر أن اجتماع غدامس هو “نقلة نوعية للحوار من الواقع النظري للواقع التنفيذي من تشكيل اللجان والبدء الفعلي في هذا العمل”، مردفًا أن ” هناك واقع نظري يبحث في المسار العسكري وهناك واقع عملي يصطدم بمطالب الإحتلال التي تمارسه قطر وتركيا وتوقيع الاتفاقيات الآن بما يعني عرقلة الجهود التي ستقدمها القوات المسلحة”.

وتابع: أن ”ستيفاني ويليامز قامت هذه المرة في موضع المسار العسكري بخطوات تستحق عليها التحية والتقدير” مردفًا أن “الجهد والتقديم في شعاراتهم بمشاركة البعثة الأممية لليبيين على أرضهم لم يكن هناك طعون في الحثيثات والأشخاص الذين حضروا، سمتهم مؤسساتهم سواء كانت المؤسسة العسكرية المنبثقة عن البرلمان الليبي الشرعية وهي القوات المسلحة العربية الليبية، أو القوات التي في الطرف الآخر التي سماها المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج”.

وأوضح أن “هذه المجموعات عندما تلتقي اليوم في ليبيا، توجه رسالة أن الإرهاب الآن والجماعات المسلحة والمرتزقة القادمين من الخارج سيواجهون الليبيين والقوات المسلحة العربية الليبية سواء”. (وال – بنغازي) س س

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