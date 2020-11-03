البحرين تسمح بالاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لكورونا

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد، أعلنت الموافقة على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا، لأفراد الصفوف الأمامية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع المصابين بفيروس كورونا بشكل اختياري، بهدف توفير وسائل الأمان لهم، وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

تأتي إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا استكمالا لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في شركة جروب عشرين، حيث أعلنت الإمارات في شهر أيلول الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح نفسه للعاملين في خط الدفاع الأول.

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