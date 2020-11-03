الجيش اليوناني: أوروبا لن تقبل بالاستفزازات العسكرية والتلاعب التركي في المتوسط

أثينا 03 نوفمبر 2020 (وال) – قال رئيس أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس، أن أعمال تركيا “الاستفزازية” في شرق المتوسط تهدد السلام والاستقرار، وإن الاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع ما سماه بالمجلس الرئاسي في ليبيا “غير قانونية.

وأضاف فلوروس في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء، إن محاولة تركيا “الاستيلاء” على المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة والجرف القاري، من خلال توقيع اتفاقية غير قانونية مع حكومة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، “مثال على سياسة تركيا التحريفية” في شرق المتوسط.

وأوضح فلوروس أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين “تنتهك حقوق بلاده السيادية، وتعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، مشدداً على أن أوروبا لن تقبل الإكراه والتهديدات والاستفزازات والتلاعب العسكري من قبل تركيا.

ولفت فلوروس إلى أن أعمال أنقرة الأخيرة “الاستفزازية”، بما فيها التحذيرات الملاحية المتكررة غير المصرح بها لإجراء عمليات مسح بحري في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني، “تشكل تصعيداً كبيراً، وتهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة”.

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