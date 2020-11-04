لافروف: روسيا تدعو اللاعبين الخارجيين لوقف نقل المرتزقة إلى قره باغ

موسكو 04 نوفمبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تدعو اللاعبين الخارجيين لاستخدام قدراتهم من أجل اعتراض انتقال المرتزقة من دول الشرق الأوسط إلى إقليم قره باغ، والذين اقترب عددهم من ألفي مقاتل.

لافروف وفي مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت”، قال: “بالطبع يقلقنا تدويل نزاع قره باغ وإشراك المسلحين من الشرق الأوسط. لقد دعونا اللاعبين الخارجين مرات عدة لاستخدام إمكاناتهم لمنع انتقال المرتزقة، الذين يقترب عددهم في منطقة النزاع، وفقا للمعلومات التي لدينا، من ألفين”.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرامولوتوف، في وقت سابق، عن خطورة تسلل المرتزقة من سوريا وليبيا، المشاركين في معارك قره باغ، إلى روسيا.

ومن جانبه صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز المخابرات الخارجية، فإن المرتزقة من عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية التي تشارك في العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط يندفعون بنشاط إلى منطقة النزاع، والحديث قد أصبح يدور عن آلاف المتطرفين. (وال – موسكو) س س

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