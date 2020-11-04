رئيس الأركان المصري يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطاني تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة 04 نوفمبر 2020 (وال) – ناقش وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان جيمس هيبي، خلال زيارته إلى القاهرة، مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، آخر المستجدات العسكرية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بحضور السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدمز وملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكية ستيفين ديكين.

وبحسب بيان لحكومة المملكة المتحدة، فإن الوزير البريطاني ناقش مع فريد كيفية زيادة تعميق الشراكة والتعاون بين البلدين، لاسيما أن هناك التحديات المشتركة التي يمكن للمملكة المتحدة ومصر العمل معا للتصدي لها؛ مثل ضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا وتوفير فرصة تحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب.

وأضاف الوزير البريطاني: “هذا ما نحتاج إليه تماما؛ تبادل الأفكار والخبرات والقدرات بين بلدينا، وأتطلع إلى مزيد من التطورات في المستقبل”. (وال – القاهرة) س س

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