ليبيا نيوز

رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث مع سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا آخر المستجدات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 04 نوفمبر 2020 (وال)- تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيًا من سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

هذا وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار.

وأكد النائب يوسف العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات، والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا التهنئة لخافيير لاعتماده كسفير لدولته لدى ليبيا، ومقدمًا شكره لدور أسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

من جهته، أكد السفير الإسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات، والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا. (وال- طبرق) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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