تواصل فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية

تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد يوم من التصويت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية حسب وصفه.

وندد المرشح الجمهوري بما اعتبره ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن، الذي يتقدم بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي.

في غضون ذلك، حصل ترامب على 213 صوتا من المجمع الذي يصل عدد ناخبيه الكبار إلى 538، فيما يحتاج المرشح إلى 270 صوتا لأجل ضمان الفوز.

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