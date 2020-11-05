إنجلترا تفرض قيودا جديدة لاحتواء فيروس كورونا

فرضت الحكومة البريطانية اليوم قيودا جديدة لمدة 4 أسابيع في إنجلترا اعتبارا من اليوم ولغاية الـ2 من ديسمبر المقبل، لاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن صوت البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس .

وسيتم بموجب هذه القيود إغلاق المطاعم واقتصار عملها على تقديم الوجبات الجاهزة للتوصيل، والعمل من المنزل ما أمكن.

وتتضمن القيود عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب طبية أو لشراء الحاجات الأساسية أو من أجل التعليم، حيث إن المدارس والجامعات مستثناة من هذه القيود.

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