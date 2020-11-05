الصين تمنع القادمين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب كورونا

أعلنت الصين أنها منعت المسافرين الأجانب الآتين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها، بسبب تفشي وباء كوفيد 19 فيهما، كما شددت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى.

وكانت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى في نهاية العام الماضي قد نجحت في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء، كما عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة، بعدما أغلقت حدودها بشكل كامل تقريبا في نهاية شهر مارس، وقلصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها.

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