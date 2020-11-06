روما تحذر من التدخلات الخارجية لإفساد الحوار الليبي

روما 06 نوفمبر 2020 (وال) – رحبت إيطاليا، مساء الخميس، بنتائج جلسة العمل الأخيرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي اختتمت أعمالها في مدينة غدامس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في روما مساء الخميس.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان “هذه خطوات تقدم مهمة أخرى نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو إعادة السلام والأمن إلى البلاد”، حسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

ورأت الخارجية الإيطالية أن “الحوار الليبي الداخلي يثبت فعاليته وينبغي حمايته من التدخلات الخارجيية، وأيضًا في ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي القادم في تونس”. (وال – روما) س س

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