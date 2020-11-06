عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا يتخطى حاجز الـ 60 ألف إصابة

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى نحو 21ن ألفا و500 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، كما توفي 166 شخصا.

يذكر أن ألمانيا التي تخطت حاجز ال60 ألف إصابة بدأت منذ الإثنين الماضي بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة، أنغيلا ميركل، بهدف احتواء تفشي الفيروس، والتي ستستغرق شهرا كاملا، كما شملت الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، بالإضافة إلى منع استقبال المسافرين إلا لأغراض العمل.

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