مصر تفوز بتحدي القراءة بالعالم العربي

القاهرة 07 نوفمبر 2020 (وال) – توّجت جمهورية مصر العربية بطلين جديدين لتحدّي القراءة العربي في دورته الخامسة، أولهما الطالب عبدالرحمن منصور أحمد محمد من الصف التاسع عن التعليم العام والطالبة فاطمة عاطف عبدالرازق البنداري من الصف الثاني الإعدادي عن التعليم الأزهري وذلك بعد اختتام التصفيات على مستوى الجمهورية.

وسينضم بطلا التحدي المصريان للمنافسة النهائية لاختيار بطل هذه النسخة الاستثنائية من التحدي على مستوى الوطن العربي، والتي تجرى منافساتها النهائية لاحقاً.

وسجلت مصر حضوراً مميزاً في هذه النسخة الاستثنائية من التحدي والتي جرت منافساتها إلكترونياً بمشاركة أكثر من 13 مليون طالب وطالبة (13 مليوناً و383 ألفاً و324 مشاركاً ومشاركةً) ينتمون إلى 26332 مدرسة ومعهداً دينياً على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف 42576 مشرفاً ومشرفة قدموا لهم الدعم والمساندة لاختيار وتلخيص الكتب وعرضها بأسلوب جذاب وبلغة عربية سليمة.

وقدمت كل من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف كل الدعم والمساندة إلى المشاركين في مختلف مراحل التحدي بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي أطلقت تحدي القراءة العربي قبل 5 أعوام، وذلك عبر توفير الدعم الفني والتقني للمدارس والمعاهد الأزهرية المشاركة وإداراتها ومشرفيها، ومتابعة مختلف مراحل التصفيات التي تدرجت على مستوى المدارس والمعاهد ثم على مستوى المناطق التعليمية والأزهرية وصولاً إلى المنافسات الختامية على مستوى الجمهورية.

وجاء الإعلان عن نتائج التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي على مستوى التعليم العام والتعليم الأزهري ضمن فعاليتين رقميتين منفصلتين شارك فيهما كلٌ من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ صالح عباس جمعة وكيل الأزهر الشريف، ومنى الكندي، أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، إلى جانب عدد من الخبراء والتربويين والقائمين على تنفيذ المبادرة في قطاعي التعليم العام والأزهري. (وال – القاهرة) ح م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال