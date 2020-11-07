أوروبا تشهد تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات بكورونا

أكد المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، أن القارة تشهد حاليا انفجارا في عدد الإصابات بكورونا، مع تسجيل مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى زيادة تدريجية في الوفيات.

وأوضح أنه مع تعميم وضع الكمامة والرقابة الصارمة على التجمعات، فإن بالإمكان إنقاذ حياة أكثر من 261 ألف شخص بحلول فبراير 2021.

وقد باتت أوروبا في الأسابيع الأخيرة مركزا للوباء وتشهد أسرع انتشار له في العالم، ويسجل فيها أكبر عدد من الإصابات.

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