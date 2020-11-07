حالتا وفاة بحرائق الجزائر وتلف 17 هكتارا من الغابات

تسببت 3 حرائق ضخمة اندلعت مساء الجمعة في عدد من غابات ولاية وهران الجزائرية، بوفاة شخصين اثنين وإتلاف 17 هكتارا من الغابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية السبت، نقلا عن مصالح الحماية المدنية.

وذكرت الوكالة أنه تم الانتهاء صبيحة اليوم السبت من عمليات إطفاء الحرائق الثلاث بنجاح، والتي شملت كلا من غابات مداغ غربي وهران وطافراوي جنوبي الولاية وكريستل في الجهة الشرقية، فيما تتواصل عملية مراقبة الوضع لتجنب معاودة اندلاع ألسنة النيران من جديد وفق ما ذكر مصدر من مصالح الحماية المدنية.

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