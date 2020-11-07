 إعلان جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن 7 نوفمبر 2020 (وال) -أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم السبت، 7 نوفمبر2020، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد أربعة أيام من الترقب، بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، وفي طليعتها شبكة سي إن إن، وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس 46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما) التي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب.

وقال بايدن إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

يشار ان بايدن تقدم في عمليات فرز الأصوات في الولايات الحاسمة: جورجيا، نيفادا، بنسلفانيا، وأريزونا.

وبفوز بايدن سيغادر ترامب منصبه في يناير المقبل، بعد أربع سنوات في الرئاسة.(وال واشنطن ) س خ.

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