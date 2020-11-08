قادة العالم يهنئون الرئيس المنتخب ونائبته

وجه قادة العالم، أمس، التهاني تباعا لجو بايدن بعد فوزه في السباق الرئاسي الأمريكي، وانتخابه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وسارع قادة كل من آيرلندا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا لتهنئة الرئيس المنتخب ونائبته، كامالا هاريس.

بينما شدد رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء شراكة قوية مع الولايات المتحدة، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العمل معا من أجل مواجهة التحديات الراهنة،وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن.

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