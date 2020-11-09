هجوم إرهابي في غرب بغداد يسفر عن عدد من القتلى

بغداد 9 نوفمبر 2020 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن اِستشهاد وإصابة سبعة أشخاص، بتعرض إرهابي في منطقة الرضوانية ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان اليوم الاثنين ، أن” مجموعة أرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالتعرض إلى نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية ببغداد”.

واضافت، أن” عملية التعرض أدَّت إلى اِستشهاد أربعة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرين، أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم”.

وأشارت مصادر أمنية عراقية، إلى أن “حادث الرضوانية تمثل بهجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في المنطقة معروف باسم برج (سيد درويش) في الرضوانية.

وأضافت المصادر: “الهجوم تم من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي، وخلال الهجوم خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار وأن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، والوضع مسيطر عليه”.(وال بغداد ) س خ.

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