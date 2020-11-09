الرئيس المصري يطلع رئيس المخابرات البريطانية على جهود مصر لحل الأزمة الليبية

القاهرة 09 نهوفمبر 2020 (وال) – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور تطورات الأزمة في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهوية المصرية في بيان لها إن السيسي أطلع رئيس المخابرات البريطانية خلال استقباله في القاهرة اليوم الاثنين على الرؤية المصرية تجاه أزمة ليبيا التي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان، أن رئيس المخابرات البريطانية أشاد خلال اللقاء بالجهود المصرية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة ما ساهم في استعادة الاستقرار في ليبيا. (وال – القاهرة) س س

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