غسان سلامة: أملي أن يتحلى الليبيون المشاركون في حوار تونس بالإقدام والحكمة

بيروت 09 نوفمبر 2020 (وال) – دعا المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، المشاركين في منتدى الحوار الليبي في تونس إلى إظهار الشجاعة والحكمة لطي صفحة القتال.

سلامة في تغريدة له على نوقع “تويتر”، قال: “بعد التقدم الكبير الذي تحقق في المسارين العسكري والاقتصادي، يلتقي الليبيون اليوم للبدء بحوارهم السياسي، دعت البعثة ٧٥ منهم فجاءوا ولم يتخلف أحد”، مضيفاً “آمل ان يتحلوا بالإقدام والحكمة فتجتمع كلمتهم على طي صفحة التقاتل، وعلى ولوج درب استقرار بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم على ذلك مقبلون”. (وال – بيروت) س س

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