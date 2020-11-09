بوتين والأسد يعقدان قمة افتراضية لبحث القضايا العالقة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، اتصالا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع نظيره السوري بشار الأسد، وبحثا عبر القمة الافتراضية سبل التعاون والقضايا المشتركة.

وأكد بوتين خلال القمة الافتراضية أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا،لافتا إلى أن روسيا ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع الكارثي في سوريا،ومؤيدا عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين،من جانبه أكد الرئيس السوري أن الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا بعد أن هيأت الدولة الظروف المناسبة.

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