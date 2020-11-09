العقوري أبرز المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية القادمة

بنغازي 09 نوفمبر 2020 (وال) – ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، هو أحد ابرز المرشحين ليكون ضمن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

المصادر، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أوضحت إن العقوري، بفضل عمله الذي وصفته بـ “المتميز”، على عدد من الملفات في المجال الدبلوماسي والإنساني والاقتصادي، يحظى بقبول محلي ودولي يؤهله ليكون ممثلاً للشرق الليبي في الحكومة القادمة.

يشار إلى أنه لم يصدر أي تعليق عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري حول هذا الأمر. (وال – بنغازي) ف م

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