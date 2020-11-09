الشاذلي: فنادقنا الفخمة تعج بالاستخبارات الخارجية التي تتحكم وتٌسير الحوار الليبي

تونس 09 نوفمبر 2020 (وال) – قارنت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، بين مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في بلادها عام 2012، وبين اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس التي انطلقت اليوم الإثنين.

الشاذلي وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “2012 مؤتمر أصدقاء سوريا بتونس وها هو التاريخ يعيد نفسه لتحتضن تونس مؤتمر الحوار الليبي الليبي في نسخة جديدة لأصدقاء سوريا!”.

وأضافت؛ “والمضحك أن المرزوقي يتكرر في شخص قيس سعيد الذي يصر على أن يكون الحوار ليبيا ليبيا والحال أن فنادقنا الفخمة تعج هذه الأيام بالاستخبارات الخارجية التي تتحكم وتٌسير هذا الحوار”، مردفة؛ “وأنا متأكدة أن ذلك ليس من وراء ستار بل بكل وقاحة وفجاجة!”. (وال – تونس) س س

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