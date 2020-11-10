فرنسا والمغرب: نولي اهتمام خاص بالأزمة الليبية

الرباط 10 نوفمبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتنظيم المنتدى السياسي الليبي في تونس، إشارات مشجعة فيما يخص الأزمة الليبية.

لودريان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال: “يجب وضع حدا للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأهمية احترام الالتزامات التي تم التعهد بها”، مضيفاً ان “فرنسا والمغرب تتقاسمان الانشغالات نفسها، وتعتزمان مواصلة تنسيقهما لتعزيز الدينامية الإيجابية على مسار حل الأزمة الليبية”.

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: “إن المغرب وفرنسا يوليان اهتمامًا خاصًا بالاستقرار في ليبيا، حيث استضافت المملكة المغربية جلسات الحوار الليبي التي مكنت من إحراز تقدم في هذا الملف”، داعياً إلى الاستفادة لأقصى حد من التطورات الإيجابية في القضية الليبية، خاصة مع وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية. (وال – الرباط) س س

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