الخارجية الألمانية: منتدى الحوار السياسي الليبي فرصة لتسوية الأزمة الليبية

برلين 10 نوفمبر 2020 (وال) – اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، أن انعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلقت فاعلياته بالأمس في العاصمة التونسية، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، خطوة بارزة جديدة على الطريق نحو تحقيق السلام في ليبيا، مؤكدة أن الحوار بين الليبيين يوفر فرصة طال انتظارها لإنهاء دائم للاقتتال ولتحقيق مستقبل سلمي في بلد موحد.

وأوضحت الخارجية الألمانية، في تغريدتين لمركزها الإعلامي، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أنه سوف يتعين أيضًا اتخاذ قرارات صعبة والتوصل لتسويات “موجعة” من أجل اختتام المنتدى بشكل موفق، متوجهة بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز، كما أكدت أنها ستواصل دعمها بكل ما أوتيت من قوة في إطار عملية برلين. (وال – برلين) س س

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