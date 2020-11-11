وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

المنامة 11 نوفمبر 2020 (وال) -أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وأعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الحداد الرسمي لمدة أسبوع على وفاة خليفة، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس.( وال المنامة) س خ.

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