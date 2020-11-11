نزوح المئات من إثيوبيا إلى السودان هربا من الصراع الدائر

الخرطوم 11 نوفمبر 2020 (وال) -أعلن السودان، يوم أمس الثلاثاء، عن نزوح مئات الفارين من القتال في إثيوبيا إلى أراضيها، تزامنا مع تطورات الصراع في إقليم تيغراي “شمال إثيوبيا”.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فقد عبرت الحدود السودانية مساء الإثنين الماضي، أول تدفقات المتأثرين بالصراع، وأشار شهود عيان للوكالة إلى عبور طلائع الفارين إلى منطقة اللقدي الحدودية، شمال شرق القضارف بمحلية الفشقة.

وإلى جانب هذه المجموعة، تسللت أعداد كبيرة من الفارين إلى الكنابي الزراعية بمنطقة الفشقة الكبرى، بالقرب من منطقتي القضيمة والعلاو الحدوديتين.

وسبق وأن حذرت الأمم المتحدة، من أن 9 ملايين من سكان تيغراي، مهددون بالنزوح ويواجهون خطر الجوع والقتل، بسبب التصعيد الأخير.

يشار أن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، شنت أكثر من عشر ضربات جوية في الأيام الأخيرة، أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيغراي.

ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”. (وال الخرطوم) س خ.

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