الخارجية النمساوية: على تركيا الانتظار ثلاثون عاما لدخول الاتحاد الأوربي  

فيينا 11 نوفمبر 2020 (وال) -أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنيبرغ، أن أمام تركيا ثلاثين عاما، للبدء بمفاوضاتِ عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل أوضاعها الداخلية والخارجية، التي تبتعد عن معايير الاتحاد.



جاء ذلك في حديث الوزير النمساوي لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، حيث أكد أن النظام التركي بسياساته الداخلية والخارجية، يبتعد عن معايير الانضمام للاتحاد، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الاتّحاد الأوروبي، يوضح أن النظام يبتعد عن القانون والديمقراطية في بلاده.

شالنيبرغ أشار إلى انتهاكات أنقرة لمعايير كوبنهاغن الضرورية، للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل مراعاة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون مستمرة منذ سنوات، مؤكدا أن على النظام التركي الانتظار ثلاثين عاما جديدة، لإنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد المجمدة أصلا.

وأختتم الوزير النمساوي حديثه، محذّرا أردوغان من فرض الأمر الواقع شرق المتوسط، مبديا دعم بلاده لقبرص واليونان في هذا الملف.(وال فيينا) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال