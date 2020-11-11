السيسي: بعض الأطراف تدعم المليشيات بالسلاح وتنقل الإرهابيين إلى ليبيا للسيطرة على ثرواتها

القاهرة 11 نوفمبر 2020 (وال) – أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاقات بلاده مع اليونان، لاسيما وسط النزاعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها ليبيا، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين تطور خلال السنوات الماضية إلى مستوى غير مسبوق، جعلها ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال السيسي، في مقال له بصحيفة “بيما” اليونانية، خلال زيارته لأثينا، إن توقيع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين يمثل نقطة تحول أساسية ونقلة نوعية في مستوى وطبيعة العلاقات بين مصر واليونان.

وذكر أن الاتفاقية متماشية تمامًا مع مبادئ الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمثل نموذجًا لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتساعد على فتح آفاق واسعة لصالح الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين، بجانب مبادرة الدولتين لإنشاء آلية تعاون ثلاثية مع قبرص، عام 2014م وجهودهما المشتركة لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم التوقيع على ميثاقه التأسيسي في سبتمبر الماضي.

وألمح إلى مساعي تركيا لتهديد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط بتنبنيها سياسات توسعية وممارسات استفزازية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم احترام سيادة الدولة واستمرار دعم الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا تجاهها لإجبارها على التوقف.

وتطرق الرئيس المصري إلى الأزمة الليبية والتدخل السافر للأطراف الإقليمية نفسها “تركيا”، بتمويل ودعم المليشيات بالسلاح، وكذلك نقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، ومحاولتهم السيطرة على موارد وثروات ليبيا، بما يُشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن الحل السياسي الشامل يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وما يعنيه حقًا معالجة جذور الأزمة باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ونتائج عملية برلين وإعلان القاهرة. (وال – القاهرة) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال