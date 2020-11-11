السيسي لرئيس الوزراء اليوناني: فراغ السلطة بليبيا تسبب في زيادة نشاط المليشيات ما يهدد بتحولها إلى بؤرة توتر بالمنطقة

أثينا 11 نوفمبر 2020 (وال) – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان له، إن المباحثات تطرقت إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع الليبية، والتطورات المتعلقة بشرق المتوسط وكيفية التعاون والتكاتف لمواجهاتها.

وحسب البيان، استعرض السيسي رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها التي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات وزيادة نشاطها، الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادًا إلى أوروبا.

وأكد السيسي في حديثه مع رئيس الوزراء اليوناني، على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم التسوية السياسية للأزمة الليبية بناءً على المحددات الواردة بنتائج مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق بين الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في البلاد. (وال – أثينا) س س

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