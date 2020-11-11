ناعياًَ المحامية حنان البرعصي … مجلس النواب: نطالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط الجناة

طبرق 11 نوفمبر 2020 (وال) – أصدر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن جريمة اغتيال الناشطة الحقوقية والمحامية حنان البرعصي.

مجلس النواب، وفي بيانه رقم (5) لسنة 2020 م، أدان بأشد العبارات جريمة الاغتيال التي راحت ضحيتها الناشطة الحقوقية و المحامية حنان البرعصي، مستنكراً أي أعمال أو عمليات تقع خارج إطار القانون والعدالة.

وتابع: ” ندين هذه الجريمة البشعة ونطالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن”. (وال – طبرق) س س

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