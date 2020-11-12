قبيلة العبيد تنظّم الملتقى السنوي الأول للقبيلة تحت شعار “معقل الجهاد”

جردس العبيد 12 نوفمبر 2020 (وال) – أحيا حراك شباب قبيلة العبيد، أمس الأربعاء، ذكرى معركة سيدي سليم الشهيرة ضد الاحتلال الإيطالي، وجاء ذلك بالتزامن مع فعاليات الملتقى السنوي الأول لقبيلة العبيد تحت شعار “معقل الجهاد” بحضور كثيف من بعض أبناء ومشايخ وأعيان وحكماء القبيلة.

وتضمن الملتقى الذى عُقد بمرتفعات جبل سيدي سليم ببلدية جردس العبيد، العديد من الكلمات من المشاركين والقصائد الشعبية التي ارتكزت على مآثر القبيلة ومناقبها، والتى من أبرزها الجهاد الليبي ضد الاستعمار الايطالي.

عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، عاشور بو شوق، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أكد أن الملتقى يهدف إلى خلق جسور الاتصال والتواصل بين أبناء القبيلة،وبث روح التآخي والتآزر والآلفة بينهم،بعيداً عن أي توجهات شخصية.

وفي ختام الملتقى، أكد الحاضرون أن الملتقي قد نجح بشكل جيد في تحقيق أهدافه الاجتماعية. (وال – جردس العبيد) أ ف

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