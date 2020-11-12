خادم الحرمين الشريفين: ندعو لوقف كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي

الرياض 12 نوفمبر 2020 (وال) – أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

خادم الحرمين الشريفين، وفي كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي عبر الاتصال المرئي، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، قال: “نتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا، مجددين ترحيب المملكة بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة”.

وتابع: “نتطلع إلى أن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق”، داعياً إلى وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي”. (وال – الرياض) س س

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