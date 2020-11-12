قالن يبحث مع رئيس جهاز المخابرات البريطاني تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

أنقرة 12 نوفمبر 2020 (وال) – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني، ريتشارد مور، أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، نقلت تفاصيله صحيفة “dailysabah”، ناقش قالن مع مور وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة على “تويتر” الثلاثاء الماضي، باتفاق أذربيجان وأرمينيا لإنهاء نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ، قائلا: “لقد اتخذوا قرارات صعبة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”، بحسب الصحيفة. (وال – أنقرة) س س

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